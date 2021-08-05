AÖL ek sınavları ne zaman, kayıt yenileme başladı mı? İşte merak edilen takvim

AÖL ek sınav kayıt yenileme tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlar arasında yer alan AÖL ek sınavları dönem içi sınavlarında olduğu gibi online yani çevrimiçi gerçekleşecek. Sınav 16-20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Söz konusu sınavların ardından sonuçları MEB'in internet sitesinden yapılan duyuru ile ilan edilecek. AÖL ek sınavları geçtiğimiz yıllarda, eğitim hayatına AÖL'de devam eden dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenleniyordu.

AÖL EK SINAV VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ek sınav takvimi duyuruldu. Açık Öğretim Lisesi'nin http://aol.meb.gov.tr/ internet sitesinde şu ifadeler kullanıldı;

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2020 - 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EK SINAVINA AİT KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ 9-13 AĞUSTOS 2021 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.

EK SINAV ise 16-20 AĞUSTOS 2021 TARİHLERİ ARASINDA ONLİNE ( ÇEVRİM İÇİ ) OLARAK YAPILACAKTIR.

(Ek Sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecektir.).

Ek sınav geçtiğimiz yıllarda, eğitim hayatına AÖL'de devam eden dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenleniyordu.

AÖL EK SINAV NEDİR?

Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara