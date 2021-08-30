AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler sonuç ekranında...

AÖL ek sınav sonuçları son gelişmeler ile takip ediliyor. Sınav tarihlerinde sınava katılamayan adaylar için organize edilen ek sınavlar 29 Ağustos tarihinde tamamlanacak. MEB tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından AÖL ek sınav sonuçları öğrenci şifre ve T.C kimlik numarası ya da öğrenci numarası ile erişimde olacak. Ancak sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL ek sınav sonuçlarının 15 günlük süre içerisinde yayınlanması bekleniyor. Yapılan açıklama sonrası sınav sonuçları ilan edilecek. Sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

Açık Öğretim Lisesinde okuyan öğrenciler okul bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi ile kolayca takip edebilirler. Açık öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi'ne abone olmak için öğrenci TC Kimlik Numarasını yazdıktan sonra 8383 'e SMS gönderebilirler.

Açık öğretim Lisesi öğrencileri söz konusu sistem sayesinde, Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını, sınav yeri ve sınav tarihi bilgisini, ders seçim bilgisi, sınav merkezi hakkında oluşabilecek değişikliklerin bilgisini, mezuniyet ve diploma notu bilgisi, diploma gönderim bilgisi, öğrenci genel durum bilgisine çok kolay bir biçimde erişebilecektir. Öğrenciler mobil ortamdan söz konusu bilgilendirmeleri otomatik olarak alabileceklerdir. Ancak söz konusu uygulama ücretlendirmeye tabidir.

Ayrıca Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Resmi Mobil Uygulamasını cep telefonunuza yükleyerek, Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabilirsiniz. Mobil Uygulama ile mesajları takip edebilir. Dönem bilgilerini görebilir, ders ve kredi bilgilerini öğrenebilir, ders seçim işlemlerini yapabilir sınav sonuçlarını öğrenebilirler Ayrıca uygulamada Açık Öğretim Liselerine ait kayıt, kayıt yenileme, ders seçme ve sınav tarihlerinin yer aldığı bir de iş takvimi bulunmaktadır.

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