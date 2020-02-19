AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB açık lise sınav takvimi

Eğitim hayatına Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) bünyesinde devam eden yüz binlerce öğrenci, kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu kez sınav tarihlerine odaklandı. İşte, açık lise 2 dönem sınav takvimi...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı AÖL iş takviminde yer alan bilgilere göre; Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları 21 Mart 2020 Cumartesi - 22 Mart 2020 Pazar günlerinde uygulanacak.

AÖL'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar

Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar başvurabilir. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı.)