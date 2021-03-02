AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? Açık lise sınav tarihi araştırılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2. Dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 1. Dönem sınavlarını tamamlayan on binlerce AÖL öğrencisinin gözü, şimdi 2. dönem sınavların yapılacağı tarihlere çevrildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MEB Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz netleşmedi. Geçmiş yıllar baz alındığında, sonuçların birkaç hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

Öğrenciler sınav sonuçlarını, AÖL Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecek. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem AÖL sınavlarının, 27 Mart 2021 Cumartesi- 28 Mart 2021 Pazar günleri yapılması bekleniyor.

Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.