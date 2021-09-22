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AÖL 1. dönem sınavı ne zaman? Açık Lise sınav tarihleri ve detaylar

#AÖL 1. Dönem Sınavı#Açık Lise Sınavı#AÖL
AÖL 1. dönem sınavı ne zaman Açık Lise sınav tarihleri ve detaylar

AÖL sınav tarihleri, eylül ayının son günlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Lise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan devam eden on binlerce vatandaş, açık öğretim lisesi 2021-2022 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman?

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Lise eğitimlerine açıktan devam eden öğrencilerin ne zaman yapılacağını merakla beklediği, AÖL 1. dönem sınavları için araştırmalar hız kazandı. Yüz binlerce öğrenci, kayıt yenileme ve ilk kayıt süreci devam ederken, sınav takviminin belli olup olmadığını araştırıyor. İşte, Açık Lise sınav takvimi...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Mazerete bağlı ilk kayıt başvuruları 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

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#AÖL 1. Dönem Sınavı#Açık Lise Sınavı#AÖL