AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? Anadolu Üniversitesi'nden açıklama
AÖF yaz okulu sınavları online ya da yüz yüze olup olmadığı ile gündemde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi'nde öğrenimlerine devam eden binlerce öğrenci yaz okulunda başarısız oldukları dersleri vermek için söz konusu sınavlara katılım sağlayacaklar. YÖK'ün yaz okulu sınavları için önümüzdeki dönemlerde yüz yüze yapılmasını tavsiye etmesiyle eylülde gerçekleşecek AÖF yaz okulu sınavlarının uygulanış şekli merak konusu oldu. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı yapılacak? İşte, 2021 AÖF yaz okulu sınav tarihleri.
AÖF yaz okulu online mı gerçekleşecek sorusu öğrencilerin gündemini oluşturmaya devam ediyordu. AÖF yaz okulu sınavları online mı yapılacak sorusu yanıt buldu. YÖK'ün üniversitelerin yaz okulu için uzaktan eğitim ile devam edip etmeme kararının ardından AÖF için de yaz okulu süreci merak edilmeye başlandı. Peki, AÖF yaz okulu uzaktan mı olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
AÖF yaz okulu için açıklama YÖK'ün yapmış olduğu açıklamadan çok önce gerçekleşmişti. Anadolu Üniversitesi'nden konuyla ilgili şu açıklama gelmişti;
"Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır. "