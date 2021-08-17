AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? Anadolu Üniversitesi'nden açıklama

AÖF yaz okulu online mı gerçekleşecek sorusu öğrencilerin gündemini oluşturmaya devam ediyordu. AÖF yaz okulu sınavları online mı yapılacak sorusu yanıt buldu. YÖK'ün üniversitelerin yaz okulu için uzaktan eğitim ile devam edip etmeme kararının ardından AÖF için de yaz okulu süreci merak edilmeye başlandı. Peki, AÖF yaz okulu uzaktan mı olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

AÖF yaz okulu için açıklama YÖK'ün yapmış olduğu açıklamadan çok önce gerçekleşmişti. Anadolu Üniversitesi'nden konuyla ilgili şu açıklama gelmişti;

"Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır. "

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