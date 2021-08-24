AÖF yaz okulu online mı yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı için net açıklama

AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze ve online yapılıp yapılmayacağı hususunda gündemde yer almaya başladı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre söz konusu sınavlar Eylül ayında yapılacak. YÖK'ün üniversitelerin yaz okulu için uzaktan eğitim ile devam edip etmeme kararının ardından AÖF için de yaz okulu süreci merak edilmeye başlandı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınavlarının durumu da netlik kazandı. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, sınavlar online mı olacak? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN VE ONLİNE MI YAPILACAK?

AÖF yaz okulu için açıklama YÖK'ün yapmış olduğu açıklamadan çok önce gerçekleşmişti. Anadolu Üniversitesi'nden konuyla ilgili şu açıklama gelmişti;

"Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır. "

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara