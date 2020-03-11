AÖF vize sınavları ne zaman? 2020 AÖF bahar dönemi vize ve final tarihleri belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri vize ve final tarihleri AÖF 2020 iş takviminde açıklandı. Önceki süreçlerde kayıt işlemlerini tamamlayan AÖF'lü öğrenciler şimdi AÖF bahar dönemi vize sınavlarının yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak ve hangi tarihte? İşte, AÖF sınav tarihleri ile ilgili detaylı bilgiler.

AÖF VİZE VE FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF'ün 2019-2020 akademik takviminde yer alan bilgilere göre; Bahar Dönemi vizeleri 18-19 Nisan 2020 tarihleri arasında, final sınavları ise 13-14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek.

AÖF SINAV DEĞERLENDİRME NASIL OLUR?

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi; "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu Yönetmelik'in verdiği yetkiye istinaden hazırlanan

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları" ve "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları"na göre belirlenir.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır.

Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız. Yanlış sütuna yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık tür kullanılabilmektedir.

Bir dönemde her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı düzenlenir. Sınavlar; gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır; çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir. Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilir. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje gibi derslerde, parçalı sınav uygulanır. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulur ve bu notun, başarı notuna katkısı \%100'dür.

Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edilir.

Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır.