AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2022 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri

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AÖF bahar dönemi final sınavlarının ne zaman yapılacağı yayımlanan takvim ile belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları mayıs ayında yapılacak. Adaylar sınav merkezi tercihlerini 4 Nisan tarihine kadar tamamladılar. İşte AÖF sınav tarihleri

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF bahar dönemi final sınavları 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

2021-2022 Bahar Yarıyılı Ara Sınav sonuçlarınıza http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilirsiniz. 2021-2022 Bahar Yarıyılı Ara Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarınızı 14 Nisan saat 17.30’a kadar Öğrenci Otomasyonundan gerçekleştirebilirsiniz.