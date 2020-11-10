AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi sınavları online mı olacak? İşte detaylar

AÖF sınavları güz döneminde yüz binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşecek. Aralık ayında gerçekleşecek olan sınavlar, herhangi bir değişiklik olmaması halinde online olarak tamamlanacak. Peki, AÖF güz dönemi sınavları ne zaman ve hangi gün gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi sınavları 12 Aralık tarihinde tüm yurtta online olarak tamamlanacak. Sınavda her 30 soru için 40 dakika süre verilecek.

İnternet tabanlı (Online) sınavda boş bırakılan soruya geri dönülmesi mümkün olmayacağı için öğrencilerin her soruyu itinayla cevaplaması gerekmektedir.

İnternet tabanlı (Online) sınavlarda herkese aynı soru sorulmayacaktır. Kişiye özel soru; zorluk derecesinin bilimsel olarak belirlendiği farklılaştırılmış soruları ifade eder. Bunun için AÖS Sistemi yeterli sayı ve nitelikte soruya sahiptir.