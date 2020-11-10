AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi sınavları online mı olacak? İşte detaylar
AÖF sınavları için geri sayım devam ederken pek çok öğrencinin kafasındaki soru işareti, sınavların online mı yoksa salonlarda mı yapılacağı oldu. Türkiye çapında milyonlarca öğrenciye sahip olan AÖF, geçtiğimiz dönemde sınavlarını online olarak gerçekleştirmişti. AÖF sınavları online olarak tamamlanmış ve cihaz ya da internet imkanına sahip olmayan öğrenciler, sınavlara AÖF bürolarında katılmıştı. Peki, bu dönem AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AÖF sınavları güz döneminde yüz binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşecek. Aralık ayında gerçekleşecek olan sınavlar, herhangi bir değişiklik olmaması halinde online olarak tamamlanacak. Peki, AÖF güz dönemi sınavları ne zaman ve hangi gün gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF güz dönemi sınavları 12 Aralık tarihinde tüm yurtta online olarak tamamlanacak. Sınavda her 30 soru için 40 dakika süre verilecek.
İnternet tabanlı (Online) sınavda boş bırakılan soruya geri dönülmesi mümkün olmayacağı için öğrencilerin her soruyu itinayla cevaplaması gerekmektedir.
İnternet tabanlı (Online) sınavlarda herkese aynı soru sorulmayacaktır. Kişiye özel soru; zorluk derecesinin bilimsel olarak belirlendiği farklılaştırılmış soruları ifade eder. Bunun için AÖS Sistemi yeterli sayı ve nitelikte soruya sahiptir.
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