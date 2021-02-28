AÖF sınavları ne zaman? 2020-2021 Anadolu Üniversitesi bahar dönemi vize sınav takvimi
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınav tarihleri kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2021-2021 bahar dönemi vize sınavları nisan ayında düzenlenecek. Online eğitimlerini sürdüren binlerce AÖF öğrencisinin AÖF ara sınavlarına ilk dönemde olduğu gibi çevrimiçi katılması bekleniyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman? İşte, 2021 AÖF sınav takvimi ve güz dönemi ara sınavları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
AÖF sınavlarıyla ilgili gelişmeler son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Bahar döneminin gelmesiyle beraber AÖF sınav takvimine gözler çevrildi. Üniversitenin yayınladığı sınav takvimi ile vize tarihleri belli oldu. Yayımlanan takvime göre Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF bahar dönemi ara sınavları 10 Nisan ve 11 Nisan’da gerçekleştirilecek. Sınavların online olup olmayacağı ise henüz açıklanmadı.
2020 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan’da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.
Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021
AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.