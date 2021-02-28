AÖF sınavları ne zaman? 2020-2021 Anadolu Üniversitesi bahar dönemi vize sınav takvimi

AÖF sınavlarıyla ilgili gelişmeler son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Bahar döneminin gelmesiyle beraber AÖF sınav takvimine gözler çevrildi. Üniversitenin yayınladığı sınav takvimi ile vize tarihleri belli oldu. Yayımlanan takvime göre Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF bahar dönemi ara sınavları 10 Nisan ve 11 Nisan’da gerçekleştirilecek. Sınavların online olup olmayacağı ise henüz açıklanmadı.

2020 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan’da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.