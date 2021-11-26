AÖF sınavında kalem veriliyor mu?

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AÖF sınavında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarında öğrencilere kalem silgi ve kalemtraş verilmemektedir. Her aday kendi kalem ve silgisini kendisi getirmektir.

1 milyon 150 bin öğrencinin katılması beklenen sınavlar, Türkiye’de 81 il, 29 ilçe ve KKTC’de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilecek. Pandemi önlemlerine titizlikle dikkat edilecek sınavlarda öğrenciler, HES kodu kontrolü sonrasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınav salonuna alınacak.

Öğrencilerin ihtiyaç duyması halinde kullanabilmeleri için sınav salonu girişlerinde maske ve dezenfektana yer verilecek.

Sınav öncesinde alınan önlemler, sınav esnasında ve sonrasında da devam edecek. koronavirüs testi pozitif olan ve teması bulunan öğrenciler, iki ayrı sınıfta sınavlarına girecekler.