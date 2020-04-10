AÖF sınavı ne zaman? AÖF bahar dönemi sınavları ertelendi mi? İşte sınav takvimi

Corona virüsü önlemleri çerçevesinde YÖK, üniversitelerde uzaktan eğitim sürecine geçilmesine karar verdi. Yapılan açıklama sonrası gözler AÖF sınavlarına çevrilmişken, Anadolu Üniversitesi ilk olarak söz konusu sınavlarda bir erteleme yapılmadığını duyurdu. Daha sonra ise üniversiteden yeni duyuru yayımlandı. Buna göre AÖF vize sınavları online sistemden gerçekleşecek. Peki, AÖF sınavları hangi tarihte ne zaman? İşte, AÖF sınavlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Sınav Giriş Sistemi 18 Nisan 2020 tarihinde erişime açılacaktır.

Öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz.

REKTÖR AÇIKLAMA YAPTI

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Açıköğretim Sistemi'nde eğitimlerin devam ettiğini hatırlatarak, evinde, iş yerinde olan tüm açıköğretim öğrencilerinin "Evde kal" sloganıyla eğitimden bağını kopartmadan bilgi akışını sürdürdüğünü söyledi.

1 milyondan fazla öğrencisi bulunan Açıköğretim Sistemi'nde 18-19 Nisan'da yapılacak sınavlarının durumunun merak edildiğini belirten Prof. Dr. Çomaklı, şöyle konuştu:

"SINAVLAR İNTERNETTE YAPILACAK"

"Bugün itibarıyla 3 haftalık bir süreç var. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ki en üst makam Cumhurbaşkanlığı ile diğer birimlerin aldığı kararlar çerçevesinde insanları bir araya getirmeme konusunda hemfikir kaldık. İlgili kurumlarımız ve Senato kararımızla Açıköğretim Sistemi'nin devam ettirilmesi ve yetki alarak bu erteleme yapılacaksa ertelemenin, değilse başka başka bir çözüm yolu varsa bunu aramanın yollarına gittik. Bu doğrultuda Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarının 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır."

Prof. Dr. Çomaklı, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi, Açıköğretim Sistemi'ndeki fakülteler, Test Araştırma Birimi, Öğrenim Teknolojileri Araştırma, Geliştirme Birimi gibi birimlerin yetkilileriyle toplantı yaparak sınav süreçlerine ilişkin bütün olasılıkları değerlendirdiklerini ve öğretim süreçlerinin aksamaması bakımından büyük bir sorumluluk alınarak ara sınavların internet ortamında yapılmasına karar verildiğini vurguladı.