AÖF sınav tarihleri ne zaman? İşte AÖF sınav takvimi
AÖF sınav tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler güz dönemi ara sınavlarına girmişlerdi. Şimdi sıra final sınavlarına geldi. İşte 2020-2021 AÖF sınav tarihleri
AÖF sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yapan öğrenciler heyecanla sınavları bekliyorlar. AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları ocak ayında yapılacak.
AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU
AÖF güz dönemi final sınavları 16 - 17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.
Bahar dönemi ara sınavı 10 - 11 Nisan 2021’de, bahar dönemi dönem sonu sınavı 29 - 30 Mayıs 2021’de gerçekleştirilecek.
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