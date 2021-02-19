AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF 2021 sınav tarihleri açıklandı
AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları için heyecan giderek artıyor. Kayıt yenilemelerini yapan adaylar sınavları beklemeye başladılar. İşte AÖF bahar dönemi sınav tarihleri
AÖF bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar heyecanla sınavları beklemeye başladılar. AÖF vize sınavları nisan ayında yapılacak. Sınavların online olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU
AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan’da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.
Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021
KAYIT YENİLEME TARİHLERİ DEVAM EDİYOR
AÖF kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başladı ve 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 23:30’da sona erecek. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.