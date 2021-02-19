AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF 2021 sınav tarihleri açıklandı

AÖF bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar heyecanla sınavları beklemeye başladılar. AÖF vize sınavları nisan ayında yapılacak. Sınavların online olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan’da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021

KAYIT YENİLEME TARİHLERİ DEVAM EDİYOR

AÖF kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başladı ve 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 23:30’da sona erecek. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.