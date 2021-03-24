AÖF sınav tarihleri duyurusu yayınlandı - 2021 Bahar dönemi AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

2021 AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Üniversite eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler, 2021 AÖF vize sınavlarına 10-19 Nisan arasında katılım sağlayacak. Çevrimiçi yapılacak olan AÖF vize sınavları üniversitenin daha sonra yayınlayacağı internet sitesi üzerinden uygulanacak. 2020-2021 AÖF sonuçları da yapılan değerlendirme sonrası ilan edilecek.

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı. Takvime göre online yapılacak olan ara sınavlar şu tarihlerde gerçekleşecek;



2 ve 6.yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021



4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021



Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler. AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK? Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır. AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç) Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,



İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.



Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,



Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

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