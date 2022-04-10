AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

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Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi AÖF vize sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz hafta sonu dört oturumda gerçekleşen AÖF bahar dönemi ara sınavlarının geride kalması ile birlikte sonuç beklentileri de hız kazandı. Henüz sonuçlar açıklanmadı. Daha önce yapılan AÖF sınavlarının sonuçları 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.

Öte yandan geçmiş sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.

Bu kapsamda sonuçların 18 Nisan pazartesi gününe kadar açıklanacağı söylenebilir.

DR. TONY BATES İLE KORONAVİRÜS SONRASI AÇIK ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ VE GELECEĞİ KONUŞULDU

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından Açıköğretim Sisteminin 40. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Açık ve Uzaktan Öğrenme (AUÖ) alanındaki önemli isimlerden biri olan Dr. Tony Bates ile koronavirüs sonrası açık üniversitelerin rolüne ve geleceğine ilişkin çevrim içi bir seminer gerçekleştirildi.



Açıköğretim Sistemi Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanan etkinliğe Kanada’dan katılan Dr. Bates, koronavirüs öncesinde açık ve uzaktan öğrenmenin yükseköğretim bağlamındaki gelişimine, koronavirüsün çevrim içi öğrenme imkânı sunan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrenciler üzerinde yaratabileceği potansiyel etkilerine değindi. Koronavirüs sürecinde uygulanan acil uzaktan öğrenmenin çevrim içi öğrenme ortamlarında oluşturduğu eğitimde erişim, eşitlik, kalite konularından bahseden Dr. Bates, açık üniversitelerin geleceğine yönelik değerlendirme ve önerilerde bulundu.



“10 YIL İÇİNDE EĞİTİM YA TAMAMEN ÇEVRİM İÇİ YA DA HİBRİT OLACAK”



Sunumun ilk bölümünde çevrim içi öğrenmenin koronavirüs öncesindeki son on yılda, her yıl yüzde on oranında büyüme gösterdiğine değinen Dr. Bates, Amerika Birleşik Devletleri’nde yükseköğretimdeki her üç öğrenciden birinin en az bir çevrim içi ders aldığını söyledi. Dr. Bates, Kanada’daki üniversitelerin yüzde doksan üçünün ve iki yıllık üniversitelerin yüzde seksen beşinin yüz yüze eğitimin yanında çevrim içi dersler sunduğunu belirti.



Sunumuna koronavirüsün yükseköğretime etkileriyle devam eden Dr. Bates, Kanada’da Mart 2020 tarihinden itibaren tüm kurumların çevrim içi öğrenmeye geçtiğini belirterek ayrıca mesleki gelişim bağlamında öğretim elemanlarına çevrim içi öğrenmeye ilişkin verilen eğitimlerde artış gözlendiğini de sözlerine ekledi. Dr. Bates konuşmasının devamında belki de 10 yıl içinde öğretimin ya tamamen çevrim içi ya da yüz yüze ve çevrim içi öğrenmenin bir arada olacağı öngörüsünde bulundu.



Dr. Tony Bates sunumunun son bölümünde açıklık kavramı içinde insana, mekâna, metoda ve fikirlere olan açıklığa değindikten sonra bu kavramlar ışığında açık üniversitelerin geleceğine dair değerlendirme ve önerilerde bulunarak sunumunu tamamladı.