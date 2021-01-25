AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınavlar bugün sona eriyor

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. AÖF güz dönemi sınavları online olarak yapılıyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır.’ denildi. 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları, 25 Aralık tarihinde açıklanmıştı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi. 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları, 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı. Öğrenciler sonuçları https://aof.anadolu.edu.tr adresinden sorgulayabildiler.

AÖF SINAVLARI BUGÜN SONA ERİYOR

Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘23-24-25 Ocak tarihlerinde düzenlenen Dönem Sonu Sınavları için bugün son gün! Sınavlarınıza bugün saat 23.59’a kadar https://esinav.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.’ denildi.