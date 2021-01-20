AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları ile ilgili açıklama

AÖF sınavları online olarak yapılıyor. AÖF online final sınavları 16-17-18 Ocak ve 23-24-25 Ocak tarihleri aralığında düzenleniyor. Online olarak yapılan sınavların sonuçlarının, sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacağı duyuruldu.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi.

12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları, 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı. Öğrenciler sonuçları https://aof.anadolu.edu.tr adresinden sorgulayabildiler.

AÖF SINAVLARI DEVAM EDİYOR

AÖF online final sınavları 16-17-18 Ocak ve 23-24-25 Ocak tarihleri aralığında yapılıyor. 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyılda okutulan fark dersleri sınavları 16-17-18 Ocak’ta düzenlendi. 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri sınavları ise 23-24-25 Ocak'ta yapılacak. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır.