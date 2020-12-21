AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları hakkında açıklama
AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi güz dönemi vize sınavları 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık’ta gerçekleştiriliyor. Sınavda her ders için adaylara 30 soru soruluyor ve 40 dakika süre veriliyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kurum tarafından konu ile ilgili bir duyuru yayımlandı.
AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. AÖF dönem sınavlarına giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Değerli öğrencilerimiz, Güz Dönemi Ara Sınavları ve sınavlara ilişkin süreçler devam etmekte olup sınav sonuçları tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ilan edilecektir.’ denildi.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, ‘Değerli öğrencilerimiz, Güz Dönemi Ara Sınavları ve sınavlara ilişkin süreçler devam etmekte olup sınav sonuçları tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Sınavlarınızda başarılar dileriz.’ denildi. AÖF 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri sınavları 21 Aralık Pazartesi günü sona erecek.
24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı.
Sınav sorularına ve sınav uygulamasına itirazlar 3 (üç) iş günü içinde https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabiliyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.
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