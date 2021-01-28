AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF itirazları bugün sona eriyor

AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları tamamlandı. 23-24-25 Ocak tarihlerinde düzenlenen sınavların sorularına itiraz süresi bugün doluyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada AÖF sonuçlarının sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacağı belirtilmişti.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz AÖF sInav sonuçları açıklanmadı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi. 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları, 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı. Öğrenciler sonuçları https://aof.anadolu.edu.tr adresinden sorgulayabildiler.

İTİRAZLAR İÇİN SON GÜN!

AÖF sınav sorularına itiraz süresi bugün sona eriyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘23-24-25 Ocak tarihlerinde düzenlenen Dönem Sonu Sınavları için sınav sorularına itirazlarınızı 28 Ocak saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonundan yapabilirsiniz.’ denildi.