AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF giriş ekranı ile sınavlar devam ediyor
AÖF sınav sonuçları, sınava giren adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi dönem sonu sınavları 16 Aralık tarihinde başladı. Sınavlar önümüzdeki hafta sonu da devam edecek. İşte AÖF sınav giriş ekranı ve sonuçlara dair detaylar
AÖF sınav giriş ekranı ile güz dönemi final sınavları yapılmaya devam ediliyor. AÖF online final sınavları 16-17-18 Ocak ve 23-24-25 Ocak tarihleri aralığında gerçekleştiriliyor. Sınava giren öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyorlar. 21 Aralık 2020 tarihinde sona eren sınavın sonuçları, 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı.
AÖF SINAVLARI DEVAM EDİYOR
AÖF online final sınavları 16-17-18 Ocak ve 23-24-25 Ocak tarihleri aralığında düzenlenecek. 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyılda okutulan fark dersleri sınavları 16-17-18 Ocak, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri sınavları ise 23-24-25 Ocak'ta yapılacak. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır.
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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları, 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı. Öğrenciler sonuçları https://aof.anadolu.edu.tr adresinden sorgulayabildiler.
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