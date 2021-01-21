AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri
AÖF sınav sonuçları öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi sınavları AÖF takvimine göre 25 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar çevrim içi (online) ortamda devam edecek. Lisans ve ön lisans eğitimini açıktan tamamlayıp söz konusu sınava katılım sağlayan öğrenciler bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerini 15 Şubat-26 Şubat'ta tamamlayacak. Diğer yandan sınavların tamamlanmasına günler kala üniversiteden sonuçlarla ilgili açıklama geldi. İşte, 2021 AÖF sonuçlarıyla ilgili bilgiler.
2021 AÖF sınav sonuçları 25 Ocak'ta tamamlanan sınavların ardından ilan edilecek. Üniversitenin sınav takvimine göre, AÖF online final sınavları 16-17-18 Ocak ve 23-24-25 Ocak tarihleri aralığında gerçekleşecek. Anadolu Üniversitesi'nden gelen açıklamaya göre sonuçlar tüm süreçler tamamlandığında açıklanacak. Ancak sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçları ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' ifadesi kullandı.
Öğrenciler sonuçları https://aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilecekler.
Öte yandan 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları, 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı.
Bu bilgiler göz önüne alındığında AÖF final sınavı sonuçlarının 29 Ocak Cuma günü açıklanması ön görülüyor.
AÖF SINAVLARI DEVAM EDİYOR
AÖF online final sınavları 16-17-18 Ocak ve 23-24-25 Ocak tarihleri aralığında yapılıyor. 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyılda okutulan fark dersleri sınavları 16-17-18 Ocak’ta düzenlendi. 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri sınavları ise 23-24-25 Ocak'ta yapılacak. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır.
BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre AÖF kayıt yenileme işlemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Kayıtlar 25 Şubat 2021'de sona erecek.
Mazeretli kayıtlar ise 26 Şubat 2021 Cuma günü gerçekleşecek.
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