AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri

2021 AÖF sınav sonuçları 25 Ocak'ta tamamlanan sınavların ardından ilan edilecek. Üniversitenin sınav takvimine göre, AÖF online final sınavları 16-17-18 Ocak ve 23-24-25 Ocak tarihleri aralığında gerçekleşecek. Anadolu Üniversitesi'nden gelen açıklamaya göre sonuçlar tüm süreçler tamamlandığında açıklanacak. Ancak sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' ifadesi kullandı.

Öğrenciler sonuçları https://aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilecekler.

Öte yandan 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları, 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı.

Bu bilgiler göz önüne alındığında AÖF final sınavı sonuçlarının 29 Ocak Cuma günü açıklanması ön görülüyor.

AÖF SINAVLARI DEVAM EDİYOR

AÖF online final sınavları 16-17-18 Ocak ve 23-24-25 Ocak tarihleri aralığında yapılıyor. 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyılda okutulan fark dersleri sınavları 16-17-18 Ocak’ta düzenlendi. 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri sınavları ise 23-24-25 Ocak'ta yapılacak. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır.

BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre AÖF kayıt yenileme işlemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Kayıtlar 25 Şubat 2021'de sona erecek.

Mazeretli kayıtlar ise 26 Şubat 2021 Cuma günü gerçekleşecek.