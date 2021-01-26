AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? AÖF final sınavı sonuç ekranı anadoluedu.tr'de olacak!

2021 AÖF sınav sonuçları öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Takvime göre AÖF sınavları 16-17-18 Ocak ve 23-24-25 Ocak'ta gerçekleşti. Pandemi nedeniyle çevrim içi (online) ortamda tamamlanan sınavlar değerlendirme sürecinin ardından Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak duyuruyla erişime açılacak. Ancak AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' ifadesi kullandı.

Öğrenciler sonuçları https://aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilecekler.

Öte yandan 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları, 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı.

Bu bilgiler göz önüne alındığında AÖF final sınavı sonuçlarının 29 Ocak Cuma günü açıklanması ön görülüyor.

BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre AÖF kayıt yenileme işlemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Kayıtlar 25 Şubat 2021'de sona erecek.

Mazeretli kayıtlar ise 26 Şubat 2021 Cuma günü gerçekleşecek.