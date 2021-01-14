AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı.. İşte sınav tarihleri ve AÖF giriş ekranı
AÖF sınav giriş bilgileri ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi dönem sonu sınavları bu hafta sonu başlıyor. 1. yarıyıl dersleri ve 2. yarıyıl dersleri için sınavlar 16, 17, 18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. İşte AÖF giriş ekranı
AÖF sınavları için geri sayım başladı. Sınava girecek olan adaylar heyecanla beklemeye başladılar. AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Bilgiler, öğrenci otomasyonu üzerinden görüntülenebiliyor.
AÖF SINAV GİRİŞ BİLGİLERİ YAYIMLANDI
AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada, ‘2020-2021 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları Sınav Giriş Bilgisine Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz.’ denildi.
AÖF GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SINAV TARİHLERİ
1. Yarıyıl Dersleri
2. Yarıyılda Okutulan Fark Dersleri* 16 Ocak 2021 Cumartesi
17 Ocak 2021 Pazar
18 Ocak 2021 Pazartesi
3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri 23 Ocak 2021 Cumartesi
24 Ocak 2021 Pazar
25 Ocak 2021 Pazartesi
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