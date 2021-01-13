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Haber Giriş: 13.01.2021 - 11:40 | Son Güncelleme:

AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı! AÖF giriş ekranı

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AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı! AÖF giriş ekranı
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AÖF sınav giriş bilgileri ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi dönem sonu sınavları bu hafta sonu başlıyor. 1. yarıyıl dersleri ve 2. yarıyıl dersleri için sınavlar 16, 17, 18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. İşte AÖF giriş ekranı

AÖF sınavları için geri sayım başladı. Sınava girecek olan adaylar heyecanla beklemeye başladılar. AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Bilgiler, öğrenci otomasyonu üzerinden görüntülenebiliyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BİLGİLERİ YAYIMLANDI

AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada, ‘2020-2021 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları Sınav Giriş Bilgisine Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz.’ denildi.

AÖF GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV TARİHLERİ

1. Yarıyıl Dersleri

2. Yarıyılda Okutulan Fark Dersleri*        16 Ocak 2021 Cumartesi

                                                                17 Ocak 2021 Pazar

                                                                18 Ocak 2021 Pazartesi

3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri                         23 Ocak 2021 Cumartesi

                                                                24 Ocak 2021 Pazar

                                                                25 Ocak 2021 Pazartesi

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