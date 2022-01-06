AÖF sınav giriş belgesi 2022 nasıl alınır?

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AÖF sınav giriş belgesi ile ilgili açıklama yapıldı. AÖF final sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültes öğrencileri güz dönemi final sınavlarına ocak ayında girecekler. Vize sınavları yüz yüze yapılmıştı. Kurum tarafından yapılan açıklamanın ardından AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte, o detaylar

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

2021-2022 Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınavlarınıza ait Sınav Giriş Belgesine http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonundan erişebilirsiniz.



AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.



Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.