AÖF öğrencileri kaza mağduru

Haberin Devamı

Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, Yalova Üniversitesi’nde gerçekleşen Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavına kendi araçları ve toplu taşıma araçları ile gitmeye çalışan yüzlerce öğrenci sınava geç kaldı. Saat 14.00’te başlayan yaz dönemi sınavına geciken öğrencilerle ilgili AÖF yetkilisi tutanak tuttu.

Trafik yoğunluğundan dolayı sınava geç kalan ve salona alınmayan öğrencilerden Damla Keçe, “16 Ağustos Cumartesi Günü AÖF’nin yapmış olduğu saat 14.00’teki yaz dönemi sınavına hiçbirimiz katılım sağlayamadık. Çınarcık yolunda olan kaza dolayısıyla yollar kapatılmış, yollar açılmadı. Bir iki kişi değil, birçok kişi mağdur oldu. 15 dakika kuralı varmış burada. 14.20’de gelenler olmuş, ona rağmen hiç kimse alınmadı. Ben buçukta geldim alınmadım. Bizim için yeniden sınavın yapılmasını istiyorum ya da ücretlerimizin iade edilmesini istiyorum” dedi.