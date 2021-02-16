AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme tarihleri başladı

AÖF kayıt yenileme tarihleri 15 Şubat’ta başladı ve 26 Şubat’a kadar devam edecek. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin kurum tarafından belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak. AÖF ders seçimini aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.

AÖF KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başladı, 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 23:30’da sona erecek.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF DERS SEÇİM EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 26 Şubat 2021 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.