AÖF kayıt yenileme tarihleri ve belirlenen takvim

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AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri son gelişmeler ile takip ediliyor. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp öğretim giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacak. Kayıtlarını yapacak adaylar çevrimiçi başvuru ve kayıt kılavuzu ile öğrenci kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden erişebilecek. Üniversiteden yapılan açıklamada AÖF kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül’de başlayacağı bildirildi.

AÖF KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim’de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım’da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak’ta yapılacak. AÖF, YKS yeni kayıtları 6 Eylül tarihinde başladı ve 10 Eylül’de sona erdi.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt işlemleri kayıt tarihinin ilk günü saat 09:00’da başlayıp kayıt tarihinin son günü saat 17:00’de sona erecektir. aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra ilgili kayıt türünü seçip açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak çevrimiçi başvuru işleminizi gerçekleştiriniz. Çevrimiçi başvuru işlemlerinde adayın HES Kodunu girmesi zorunludur.

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Yüklenen fotoğrafların adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde, cepheden yüzü açık ve son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir. Açıköğretim Sisteminde kullanılmak üzere yüklenilen fotoğrafın adaya ait olmaması, hatalı geçersiz olması durumunda doğacak olumsuzlukların sorumluluğu adaya aittir.