AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı
AÖF kayıt yenileme işlemleri her dönemde gerçekleştiriliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler kurum tarafından belirtilen tarihlerde kayıtlarını yeniliyor. AÖF tarafından yapılan açıklamada işlemlerin şubat ayında gerçekleştirileceği duyuruldu ve tarih açıklandı. İşte 2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri
AÖF kayıt yenileme işlemleri 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini 15 Şubat tarihinden itibaren yapabilecekler. İşlemler 25 Şubat’a kadar devam edecek.
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ AÇIKLANDI
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 25 Şubat 2021 Perşembe gününe kadar devam edecek.
Mazeretli kayıt tarihi ise 26 Şubat 2021 Cuma olarak açıklandı.
AÖF SINAV TARİHLERİ
Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021
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