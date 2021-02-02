AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı

AÖF kayıt yenileme işlemleri 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini 15 Şubat tarihinden itibaren yapabilecekler. İşlemler 25 Şubat’a kadar devam edecek.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ AÇIKLANDI

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 25 Şubat 2021 Perşembe gününe kadar devam edecek.

Mazeretli kayıt tarihi ise 26 Şubat 2021 Cuma olarak açıklandı.

AÖF SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021