AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte açıköğretim bahar dönemi kayıt takvimi

AÖF kayıt yenileme işlemleri, lisans ve önlisans eğitimlerine açıktan devam eden ve Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan binlerce öğrencinin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Söz konusu kayıt takvimi, akademik takvimde yer alıyor. İşte, açıköğretim bahar dönemi kayıt takvimi

Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 eğitim yılı Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021'de başlaycak. Kayıtlar için belirlenen son tarih ise 25 Şubat olarak açıklandı.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

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