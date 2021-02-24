AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Ücret ödeme online olarak yapılabiliyor

AÖF kayıt yenileme tarihleri 15 Şubat’ta başladı. AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 26 Şubat’ta sona erecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıt yenileme yapamayacaklar. Ücret ödeme işleminin ise Ziraat Bankası'na yapılması gerekiyor.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başladı, 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 23:30’da sona erecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 26 Şubat 2021 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir