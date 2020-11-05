AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? İşte AÖF vize tarihi

Üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) devam eden yüz binlerce öğrenci, güz dönemi vize sınavlarının ne zaman yapılacağını sorguluyor. Yakın zaman kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, bir yandan vizelere hazırlanırken bir yandan da sınav tarihlerini araştırıyor. İşte, AÖF öğrencilerinin merakla araştırdığı ara sınav takvimi...

AÖF SINAV TAKVİMİ

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.