AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgesi ve sınav tarihi açıklaması

AÖF final sınavları için geri sayım başladı. Online olarak gerçekleşecek olan sınav kapsamında pek çok kişi katılım gösterecek. Peki, AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? İşte, AÖF online giriş ekranı hakkında detaylı bilgiler

AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ

Sınavda Sorumlu Olunan Yarıyıl Dersleri ve Sınav Tarihleri 1. Yarıyıl Dersleri



5. Yarıyılda Okutulan Fark Dersleri*

16 Ocak 2021 Cumartesi



17 Ocak 2021 Pazar

18 Ocak 2021 Pazartesi 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri 23 Ocak 2021 Cumartesi

24 Ocak 2021 Pazar

25 Ocak 2021 Pazartesi

AÖF SINAV GİRİŞ BİLGİLERİ YAYIMLANDI

AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada, ‘2020-2021 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları Sınav Giriş Bilgisine Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz.’ denildi.

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