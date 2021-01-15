AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgesi ve sınav tarihi açıklaması
AÖF final sınavı tarihleri, Anadolu Üniversitesi'nin yapmış olduğu açıklama sonrası netlik kazandı. Final sınavı ile güz dönemini tamamlayacak olan AÖF, sınav giriş ekranını da belirtilen tarihlerde erişime açacak. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? İşte, sınav hakkında merak edilen bazı bilgiler
AÖF final sınavları için geri sayım başladı. Online olarak gerçekleşecek olan sınav kapsamında pek çok kişi katılım gösterecek. Peki, AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? İşte, AÖF online giriş ekranı hakkında detaylı bilgiler
AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ
|Sınavda Sorumlu Olunan Yarıyıl Dersleri ve Sınav Tarihleri
|1. Yarıyıl Dersleri
5. Yarıyılda Okutulan Fark Dersleri*
16 Ocak 2021 Cumartesi
17 Ocak 2021 Pazar
18 Ocak 2021 Pazartesi
|3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri
|23 Ocak 2021 Cumartesi
24 Ocak 2021 Pazar
25 Ocak 2021 Pazartesi
AÖF SINAV GİRİŞ BİLGİLERİ YAYIMLANDI
AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada, ‘2020-2021 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları Sınav Giriş Bilgisine Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz.’ denildi.
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