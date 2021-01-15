MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgesi ve sınav tarihi açıklaması
GeriGündem AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgesi ve sınav tarihi açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 15.01.2021 - 09:01 | Son Güncelleme:

AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgesi ve sınav tarihi açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgesi ve sınav tarihi açıklaması
Abone Olgoogle-news

AÖF final sınavı tarihleri, Anadolu Üniversitesi'nin yapmış olduğu açıklama sonrası netlik kazandı. Final sınavı ile güz dönemini tamamlayacak olan AÖF, sınav giriş ekranını da belirtilen tarihlerde erişime açacak. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? İşte, sınav hakkında merak edilen bazı bilgiler

AÖF final sınavları için geri sayım başladı. Online olarak gerçekleşecek olan sınav kapsamında pek çok kişi katılım gösterecek. Peki, AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? İşte,  AÖF online giriş ekranı hakkında detaylı bilgiler

AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ

Sınavda Sorumlu Olunan Yarıyıl Dersleri ve Sınav Tarihleri
1. Yarıyıl Dersleri

5. Yarıyılda Okutulan Fark Dersleri*
16 Ocak 2021 Cumartesi

17 Ocak 2021 Pazar
18 Ocak 2021 Pazartesi
3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri23 Ocak 2021 Cumartesi
24 Ocak 2021 Pazar
25 Ocak 2021 Pazartesi

AÖF SINAV GİRİŞ BİLGİLERİ YAYIMLANDI

AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada, ‘2020-2021 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları Sınav Giriş Bilgisine Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz.’ denildi.

AÖF GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle