AÖF final sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte AÖF sınav tarihleri ve detaylar
Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları için tarih bilgisi adaylarla paylaşılmıştı. AÖF Bahar Dönemi sınavlarının online olarak gerçekleştirileceği duyuruldu. AÖF sınav takvimine göre online olarak gerçekleşecek sınavlar mayıs ayının son günleri ve haziranın ilk haftasında gerçekleştirilecek. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte AÖF sınav tarihleri...
Açıköğretim sınavları (AÖF) 2 ve 6. yarıyıl dersleri ile 4 ve 8. yarıyıl dersleri olmak üzere iki ayrı grupta tamamlanacak. Anadolu Üniversitesi'nden yayınlanan duyuruda, AÖF final tarihleri yayınlandı. AÖF final sınavları 29 Mayıs ve 7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?
Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek.
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