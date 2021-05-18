AÖF final sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte AÖF sınav tarihleri ve detaylar

Açıköğretim sınavları (AÖF) 2 ve 6. yarıyıl dersleri ile 4 ve 8. yarıyıl dersleri olmak üzere iki ayrı grupta tamamlanacak. Anadolu Üniversitesi'nden yayınlanan duyuruda, AÖF final tarihleri yayınlandı. AÖF final sınavları 29 Mayıs ve 7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek.

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