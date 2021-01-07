AÖF final sınavı ne zaman? 2020-2021 AÖF güz dönemi final takvimi
Lisans ve önlisans eğitimine açıktan devam eden yüz binlerce kişi ocak ayının gelmesiyle birlikte AÖF sınavlarına odaklandı. Güz dönemi final sınavlarının ne zaman yapılacağını merak eden açıköğretim öğrencileri, konuya dair bilgi almak için AÖF'ün açıklamalarını sorguluyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?
2020-2021 eğitim dönemi AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağı, online gerçekleşen GÜZ dönemi ara sınavlarının ardından öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan bilgilere göre AÖF final sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte, AÖF bahar dönemi sınav takvimi...
AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.
SINIF GEÇME SİSTEMİ NASIL?
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.
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