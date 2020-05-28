AÖF final sınav tarihleri ne zaman? 2020 AÖF final sınavları nasıl yapılacak?

AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Bahar dönemi vize sınavlarının yapılmasının ardından gözler final sınavlarına çevrildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin Yurt içi ve Yurt Dışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavları, internet tabanlı ortamlarda yapılacaktır.’ denildi. İşte AÖF final tarihleri…

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar Dönemi final sınavları 24 Haziran 00.01 ve 8 Temmuz 23.59 saatleri arası erişime açık olacak.

AÖF FİNAL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin Yurt içi ve Yurt Dışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavları, internet tabanlı ortamlarda yapılacaktır.” denildi.