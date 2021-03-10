AÖF bahar dönemi sınavlar online mı olacak? Açıklama geldi!
AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak sorusu yanıtlandı. Güz Dönemi sınavlarının online olarak tamamlanmasının ardından Bahar Dönemi sınavlarının online olup olmayacağı detaylarını araştıran öğrenciler için detaylar belli oldu. Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınavlarının online olarak yapılacağını duyurdu ve tarihleri paylaştı.
AÖF bahar dönemi sınavı için online açıklaması resmen yapıldı. Akademik takvimde yer alan bilgilere göre AÖF bahar dönemi sınavı nisan ayında gerçekleşecek. Pandemi dönemi dolayısıyla güz dönemi sınavlarının online geçtiği AÖF, bahar dönemi sınavları ile gündemde yer alıyor.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVI ONLİNE MI OLACAK?
AÖF bahar dönemi ara sınavları 10-11 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Bu sınavlar online olarak yapılacak.
Bahar dönemi ara sınav tercihleri 1 Mart 2021 tarihinde alınacak.