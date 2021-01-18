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Haber Giriş: 18.01.2021 - 15:42 | Son Güncelleme:

AÖF bahar dönemi sınavı online mı olacak? Gözler Anadolu Üniversitesi'nin kararında

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AÖF bahar dönemi sınavı online mı olacak? Gözler Anadolu Üniversitesi'nin kararında
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AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman ve online mı yapılacak sorusu pek çok kişinin gündemini oluşturmaya başladı. Güz Dönemi sınavları online olarak devam ederken Bahar Dönemi sınavları online olup olmayacağı ile merak konusu olmaya başladı. İşte, AÖF bahar dönemi sınavı hakkında merak edilen bazı bilgiler

AÖF bahar dönemi sınavları, akademik takvimde yer alan bilgilere göre nisan ayında gerçekleşecek. Pandemi dönemi dolayısıyla güz dönemi sınavlarının online geçtiği AÖF, bahar dönemi sınavları ile gündemde yer alıyor. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları online olarak mı yapılacak? İşte, o bilgiler

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVI ONLİNE MI OLACAK?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 10-11 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavın Nisan ayında gerçekleşecek olması dolayısıyla henüz net bir açıklama yapılmazken pandemi sürecinin gidişatına göre karar açıklanması bekleniyor.

Bahar dönemi ara sınav tercihleri 1 Mart 2021 tarihinde alınacak.

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