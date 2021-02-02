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Gündem
Haber Giriş: 02.02.2021 - 11:20 | Son Güncelleme:

AÖF 2021 bahar dönemi sınavları online mı olacak?

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AÖF 2021 bahar dönemi sınavları online mı olacak?
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AÖF 2021 bahar dönemi sınavları ne zaman ve online mı yapılacak sorusu öğrencilerin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Güz Dönemi sınavlarının online olarak tamamlanmasının ardından Bahar Dönemi sınavlarının online olup olmayacağı ile detaylar da merak konusu olmaya başladı. İşte, AÖF bahar dönemi sınavı hakkında merak edilen bazı bilgiler

AÖF bahar dönemi sınavları online olup olmayacağı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Akademik takvimde yer alan bilgilere göre AÖF bahar dönemi sınavı nisan ayında gerçekleşecek. Pandemi dönemi dolayısıyla güz dönemi sınavlarının online geçtiği AÖF, bahar dönemi sınavları ile gündemde yer alıyor. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları online olarak mı yapılacak? İşte, o bilgiler

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVI ONLİNE MI OLACAK?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 10-11 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavın Nisan ayında gerçekleşecek olması dolayısıyla henüz net bir açıklama yapılmazken pandemi sürecinin gidişatına göre karar açıklanması bekleniyor.

Bahar dönemi ara sınav tercihleri 1 Mart 2021 tarihinde alınacak.

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