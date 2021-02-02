AÖF 2021 bahar dönemi sınavları online mı olacak?

AÖF bahar dönemi sınavları online olup olmayacağı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Akademik takvimde yer alan bilgilere göre AÖF bahar dönemi sınavı nisan ayında gerçekleşecek. Pandemi dönemi dolayısıyla güz dönemi sınavlarının online geçtiği AÖF, bahar dönemi sınavları ile gündemde yer alıyor. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları online olarak mı yapılacak? İşte, o bilgiler

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVI ONLİNE MI OLACAK?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 10-11 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavın Nisan ayında gerçekleşecek olması dolayısıyla henüz net bir açıklama yapılmazken pandemi sürecinin gidişatına göre karar açıklanması bekleniyor.

Bahar dönemi ara sınav tercihleri 1 Mart 2021 tarihinde alınacak.