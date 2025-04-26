Anzak torunları atalarını andı: 110 yıl sonra aynı şafakta

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Yeni Zelanda ve Avustralya’dan gelen yüzlerce kişi, 110 yıl önce savaşta yaşamını yitiren atalarını törenle andı. Törene Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ile Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen’in de aralarında olduğu çok sayıda yetkili de katıldı.

UYKU TULUMLARINDA...

Avustralya ve Yeni Zelanda’dan atalarını anmak için gelen yüzlerce kişi, geceden yerlerini aldı ve uyku tulumlarını giyerek sabaha karşı yapılan törenin başlamasını bekledi. Törenin yapıldığı alanda kurulan LED ekranlarda savaşla ilgili belgeseller ve savaşa katılan askerlerin tanıtıldığı videolar yayınlandı. Törende Yeni Zelanda ve Avustralya askeri bandosu tarafından marşlar ve ilahiler çalınırken, katılımcılar da bandoya eşlik etti.

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ATATÜRK’ÜN MEKTUBU

Şafak vakti başlayan programda Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ve Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn konuşma yaptı. Programda, ilk olarak 2. Kolordu Komutanlığından Yarbay Özkan Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşları’nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektubu Türkçe ve İngilizce olarak okudu. Ardından Yeni Zelanda’nın yerli halkı Maoriler’in “Karanga” adı verilen ve “Hoşgeldiniz” anlamına gelen seremonisi yapıldı.

PRENSES ANNE’DEN ANMA

Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, şafak vakti başlayan programda yaptığı konuşmada, 25 Nisan 1915’te Gelibolu Yarımadası’na çıkarma yapan Anzak askerlerinin yazdığı mektuplardan bazı bölümleri okudu ve “110 yıl sonra şafak vaktinde, Anzaklar’ı anmak üzere burada duruyor, onların cesaret, yüreklilik ve fedakârlıklarını hatırlıyoruz” diye konuştu.

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HAKA DANSI UNUTULMADI

Tören, Yeni Zelanda yerlisi Maorilere özgü törensel bir dans olan Haka ile son buldu. Tuhaf hareketlerin yapıldığı dans, savaşta düşmanı korkutmak, önemli bir kişiyi veya günü anmak, misafiri karşılamak, bir şeyi kutlamak ya da protesto etmek için yapılıyor.

Prenses Anne Anzak kaidesine çelenk bıraktı.

BİLGİ NOTU

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor. Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915’te Gelibolu’da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.