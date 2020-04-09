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Haber Giriş: 09.04.2020 - 00:18,Son Güncelleme:/

Anvers Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

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Anvers Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
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Türk Başkonsoloslukları genellikle çoğu ülkede bulunmaktadır. Konsolosluklar yabancı ülkelerde kendi vatandaşlarının doğum veya ölüm gibi birçok işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla bulunur. Peki Anvers Türk Başkonsolosluğu nerededir? Konsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatleri nelerdir? Merak edilenler ve bilinmesi gerekenleri sizler için hazırladık.

Türk Konsoloslukları dünyanın çoğu yerinde bulunmaktadır. O ülkede bulunan Türklerin çoğu işlemleri konsolosluklarda yapılmaktadır. Anvers Türk Başkonsolosluğu da bunlardan birisidir.

 Anvers Konsolosluk

 Anvers konsolosluğu 1960 yılından beri hizmet vermektedir. Görev yaptığı yerler Doğu ve Batı Flender ve Limburg eyaletleridir.

 Anvers Türk Başkonsolosluğu Adresi

 Anvers Başkonsolosluğu Dünyada Belçika'da yer almaktadır.

 Anvers Türk Başkonsolosluğu adresi: Sorbenlaan 16, 2610 Wilrijk Antwerpen

 Anvers Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

 Anvers Türk Başkonsolosluğu için bir iletişim adresi bulunmaktadır. Türk Konsolosluğunun görev yeri ise Belçika'nın Flaman bölgesindedir. İletişime geçebilmek için telefon numarası:+32 3 8207100 Anvers Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri ise Pazartesi ve Cuma günlerinde 09:00 ile 13:00 saatleri arasındadır. Anvers'in birçok resmi ve özel tatilleri bulunmaktadır. Bu özel ve resmi tatillerinde Anvers Türk Başkonsolosluğu kapalı konumdadır.

 

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