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Erol POLAT/ GEBZE (Kocaeli) (DHA)
Haber Giriş: 13.11.2020 - 12:35 | Son Güncelleme:

Antrenman sonrası soyuna odasında yere yığıldı! Emirhan'ın kahreden ölümü

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Antrenman sonrası soyuna odasında yere yığıldı! Emirhan'ın kahreden ölümü
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde spor okulu öğrencisi Emirhan Genç (13), antrenman sonrası gittiği soyunma odasında kalp krizi geçirdi. Genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gebze Gaziler Mahallesi’nde bulunan spor okulunda futbol oynayan Emirhan Genç, 2 gün önce halı sahadaki antrenmana katıldı. Antrenmanın ardından soyunma odasına giden çocuk, aniden fenalaştı. Yere yığılan Emirhan Genç’e ilk müdahaleyi spor okulunun personeli yaptı.

İhbar üzerine gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emirhan Genç'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan çocuk, bugün hayatını kaybetti.

Emirhan Genç'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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