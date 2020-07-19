Antikorlarda kadın erkek eşitliği

Ece PINAR soruyor:

Gazetede okuduğum bir haberde erkeklerin daha fazla antikor ürettiğine dair bir araştırmadan bahsediliyordu. Antikorlar üretimi cinsiyetler arasında nasıl fark gösterir?

PROF. DR. AYNUR EREN TOPKAYA (Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi tıbbi mikrobiyoloji uzmanı):

Antikorlar bağışıklık sistemi hücreleri tarafından insan vücuduna yabancı maddelere karşı üretilir. Antikor üretiminin erkek ve kadınlar arasında farklı olduğuna dair bilimsel kanıtlar yetersizdir. Ancak hastalığı belirtisiz geçirenlerde zayıf antikor üretimi olduğu bilinmektedir.

MASKE TAKMAMAK BİR KİŞİLİK BOZUKLUĞUDUR

Mina TEZMEN soruyor:

Maske ve mesafenin önemi söylene söylene bitmiyor. Sağlık Bakanı, Cumhurbaşkanı, hocalardan duymaktan biz yorulduk ama bazı insanlar, sağır sultan misali duymamış gibi maske takmamakta direniyor. Bu uyumsuz bireyler nasıl bir psikolojiye sahipler acaba? Bize uyumsuz birey psikolojisini anlatabilir misiniz?

PROF. DR. ARİF VERİMLİ (Psikiyatrist):

Patolojik bir davranış olup bir kişilik bozukluğudur. Antisosyal, borderline, pasif/agresif kişilerde, bazı narsistik kişilerde aykırı davranmak, otoriteye ve kurallara karşı çıkmak, karşıt tutum geliştirmek bir tanı kriteridir. “Benim canım takmak istemiyor” diyenler patolojik haklılık duygusuyla gelişmiş bir davranış bozukluğuyken, narsistlerde bu durum “Siz beni uyaramazsınız” şeklinde gelişir. Maske takmanın bilim insanları tarafından ciddi koruyucu olduğunu kanıtladıkları halde takmayanların acilen psikiyatrik tedaviye ihtiyacı var. Bu davranış; kırmızı ışıkta geçmekten, esrar kullanımına kanıtlarına rağmen ‘ot’ demekten, çocuğuna aşı yaptırmamak, 50 km ile gidilmesi gereken yerden 100 km ile gitmekten, kaçak kat çıkmaktan farksız bir kronik suçlu davranışıdır.

FİLYASYON SÜRESİNİN DÜŞMESİ NE ANLAMA GELİR

Selami DOĞAN soruyor:

Sağlık Bakanımız geçen haftaki açıklamalarında yapılan filyasyon çalışmaları süresinin başta 48 saat iken ortalama 26 saate, son haftalarda da 12 saate kadar indiğini söyledi. Bu ne anlama geliyor? Bize faydası nedir?

PROF. DR. İSMAİL BALIK (Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi):

Filyasyon, tespit edilen vakanın temaslılarına ulaşıp onları da karantinaya alma işlemidir ve salgın kontrolünde en etkili yöntemlerden biridir. Dünyada bu işi en iyi yapan ülkelerden biri olduğumuz için tedbirlere yeterince uyulmamasına rağmen salgın belli ölçülerde kontrol altında tutulabilmiştir ama şu unutulmamalıdır; bu tip salgınlarda salgının sonlandırılması için iyi filyasyonun yanında toplumun tedbirlere mutlaka uyması gerekir. Salgının başlangıcında hem vaka sayılarının hızla artış göstermesi, ve hem de sağlık ekibinin henüz organize olamaması nedeniyle filyasyon süresi daha uzun ve oranları da daha düşük idi. Ama Sağlık Bakanımızın da belirttiği gibi artık filyasyon ekipleri çok daha kısa sürede hastanın tüm temaslılarına ulaşıp onlara da test yaparak karantina ve tedavi işlemlerini başlatabiliyor ve bu kişilerin virüsü topluma yayma riskini ortadan kaldırmış oluyorlar.

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