Antikor testi COVID-19 hastalığının tanısında şu anda kullanılan başlıca iki test yönteminden birisidir, diğeri de PCR testidir. Bu iki yöntem aslında sadece COVID-19 hastalığında değil, birçok mikroorganizmanın tanısında kullanılmaktadır.

Tüm yabancı maddelerde olduğu gibi, virüs de vücuda girdiğinde bağışıklık sistemimizle karşılaşır ve vücuttan yok edilmeye çalışılır. Vücudun bu mücadelesinde, virüse karşı üretilen “antikor” adı verilen proteinler önemli bir rol oynar. Antikor testi ise virüse özgü vücutta yapılan bu antikorların tespit edildiği bir tür testtir. Antikorlar 1-3 hafta içinde saptanabilir düzeylere ulaşırlar.

Antikor testi nasıl yapılır?

Antikor testinde en yüksek duyarlılık ve özgünlüğe sahip sonuçlar ELISA yöntemi ile çalışılan testlerden elde edilmektedir. Hızlı test olarak bilinen, parmak ucu kanı alınarak kişisel olarak da yapılabilen testlerde, yalancı pozitiflik ve negatiflik oranları yüksektir. Test için 5-10 ml kan yeterlidir.

Antikor testi kimlere yapılır?

Covid-19 hastalığını geçirenlere bağışıklık gelişip gelişmediğini değerlendirmek için yapılır.

Hastalığı klinik belirti göstermeden (asemptomatik) geçirenler çoğunlukta olduğu için, antikor taşıyanları tespit etmek amacıyla yapılır.

Normal çalışma düzenine hazırlanan fabrikalar, bankalar, okullar, zincir markalar çalışanlarının taranması amacıyla yapılır.

Toplumda belli sayıda kişi veya grupların taranması ile toplumun yüzde kaçının bağışıklık kazandığının tespiti için yapılır.

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