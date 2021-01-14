Antikor nedir? Yeterli antikorunuz varsa…
Dünyayı umutlandıran koronavirüs aşısındaki gelişmeler ardından antikor terimini daha sık duymaya başladık. Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gerek, "Yeni hastalık geçirdiniz daha birkaç aylık bir zaman geçti, bu dönemde muhtemeldir ki yeterli antikorunuz vardır; bu aşamada aşı olunmasına gerek olmayabilir. Ancak kişi hastalığı geçirdiğini bilmiyorsa; çünkü toplumun büyük bir çoğunluğu herhangi bir semptom yaşamadan bu hastalığı geçirme şansına sahip olabiliyor. Dolayısıyla bu kişilerin aşı olmasında hiçbir sakınca yok" dedi. Peki, antikor ne demek?
Pandemi dönemiyle birlikte hayatımıza pek çok yeni kelime girdi. Sağlık Bakanlığı, salgınla birlikte en çok kullanılan kelimelerin daha iyi anlaşılabilmesi için A’dan Z’ye “Kovid-19 sözlüğü” hazırladı.
Kovid-19 ile ilgili pek çok bilgilendirmenin de yer aldığı https://covid19.saglik.gov.tr web sayfasına bir de sözlük eklendi. Sözlükte ‘antikor’, ‘bağışıklık’ ‘karantina’ ‘PCR’, ‘ventilasyon’ gibi salgınla ilgili kelimeler ve bunların anlamına yer verildi.
Antikor, kişinin vücuduna giren antijene yanıt olarak bağışıklık sistemi tarafından üretilen maddedir. İmmünglobulin olarak da adlandırılır. Bağışan ya da antikor, çok hücreli hayvansal organizmaların bağışıklık sistemi tarafından kendi organizmalarına ait olmayan organik yapılara karşı geliştirilen glikoproteinin yapısındaki moleküllerdir. Bu moleküller organizmayı yabancı moleküllerin yol açması muhtemel zarar verici etkilere karşı erkenden uyararak koruyuculuk sağlarlar. İmmünglobulinler; IgG, IgM, IgA, IgD, IgE tipleri vardır.
Antikor testi kişinin hastalığa bağışıklık durumunu saptamak için yapılır.
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