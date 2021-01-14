Antikor nedir? Yeterli antikorunuz varsa…

Pandemi dönemiyle birlikte hayatımıza pek çok yeni kelime girdi. Sağlık Bakanlığı, salgınla birlikte en çok kullanılan kelimelerin daha iyi anlaşılabilmesi için A’dan Z’ye “Kovid-19 sözlüğü” hazırladı.



Kovid-19 ile ilgili pek çok bilgilendirmenin de yer aldığı https://covid19.saglik.gov.tr web sayfasına bir de sözlük eklendi. Sözlükte ‘antikor’, ‘bağışıklık’ ‘karantina’ ‘PCR’, ‘ventilasyon’ gibi salgınla ilgili kelimeler ve bunların anlamına yer verildi.

ANTİKOR NEDİR?

Antikor, kişinin vücuduna giren antijene yanıt olarak bağışıklık sistemi tarafından üretilen maddedir. İmmünglobulin olarak da adlandırılır. Bağışan ya da antikor, çok hücreli hayvansal organizmaların bağışıklık sistemi tarafından kendi organizmalarına ait olmayan organik yapılara karşı geliştirilen glikoproteinin yapısındaki moleküllerdir. Bu moleküller organizmayı yabancı moleküllerin yol açması muhtemel zarar verici etkilere karşı erkenden uyararak koruyuculuk sağlarlar. İmmünglobulinler; IgG, IgM, IgA, IgD, IgE tipleri vardır.

Antikor testi kişinin hastalığa bağışıklık durumunu saptamak için yapılır.