Antikor nedir? Covid-19 ile birlikte hayatımıza girdi

Koronavirüs salgını nedeniyle son dönemde sıkça gündeme gelen konulardan birisi de antikor testleri ve tedavisi oldu. Antikorlar, bağışıklık sisteminin vücuda yönelik tehdit unsularını fark etmesine ve ortadan kaldırmasına yardımcı olan proteinlerdir. Bağışıklık sistemi; Covid -19 virüsüne karşı korunmak için kendi içerisinde belirli antikorlar oluşturmaktadır.



ANTİKOR'UN GÖREVLERİ NELERDİR?



1-Membran Ab’si olarak bulunur : Bunlar B lenfositlerinde görülebilir. Burada Ag reseptörü olarak görev yapar. B hücreleri bir Ag ile uyarıldıkları zaman aktive olur ve proliferasyon yapar yani o bölgede çoğalırlar. Spesifiklik ve tanıma olayı B hücrelerinin yüzeylerindeki Ab’lar ile gerçekleşir.

2-Antijenin nötralleştirilmesi Ab salgılanması ile gerçekleşir : Toksinler, ilaçlar, viruslar, bakteriler ve diğer parazitler hücre yüzeyindeki reseptörlere bağlanarak hücrede hasar meydana getirirler. Salgılanmış Ab’lar bu ajanların determinantlarına bağlanarak etkilerine mani olurlar veya hücrelere girmelerini engellerler.

3-Kompleman sistemini aktive ederler : Özellikle Ig G1 ve Ig G3 bunlarda en aktif olanlardır. Komplemanlar Ag’e bağlanarak Ig M, Ig G1 ve Ig G3’ü aktive ederler. Ig G2 daha az aktive olurken Ig A, Ig D ve Ig E komplemanları aktive etmezler.

4-Plasentaya geçerler : İnsanlarda Ig G ve bütün alt sınıfları plasentaya geçerek yavruyu antijenlere karşı korurlar. Diğer bir deyişle yeni doğan bebeklerde çok yüksek oranda pasif bağışıklık vardır. Post natal devrede de süt yoluyla yavruya geçerek koruma yaparlar.

5-İmmünoglobulinler çeşitli hücrelerle interaksiyona girerler: Çünkü bazı hücrelerin zarında FC reseptörleri vardır. Örneğin mononükleer fagosit hücrelerde G1, G3 ve G4 için FC gama RI reseptörleri bulunmaktadır. Nötrofillerde G1 ve G3 için FC gama RIIa ile FC gama RIII-1 reseptörleri bulunur. Ig A1, IgA2 ve salgı tipi Ig A için FC alfa R’ler taşımaktadır. Mast ve bazofil hücreler üzerinde Ig E için FC epsilon RI bulunmaktadır.



6-Mukozal bağışıklık : Birçok sistemde epitel hücreleri altında bulunan kapsülsüz lenf düğümleri tarafından Ig A salgılanır. Dimerler şeklinde salgılanan bu antikorlar epitel yüzeyine taşınarak koruma yaparlar

ANTİKOR TEDAVİSİ HAKKINDA



İngiltere’deki University College London Hastanesi (UCLH) ile AstraZeneca, koronaya yakalanmış kişilere anında bağışıklık kazandrıan yeni bir antikor tedavisi üzerinde çalışıyor.

Söz konusu tedavinin, koronavirüsle mücadelede aşıya ek olarak yeni bir silah olacağı belirtiliyor. COVID-19’un daha bulaşıcı yeni bir türünün keşfedildiği İngiltere’de yoğun kısıtlama tedbirleri uygulanıyor.



Antikor tedavisinin, öncelikli olarak hastanelerdeki acil hastalara, bakımevi sakinlerine ve üniversite öğrencilerine uygulanması, böylece virüsün yayılmasının önüne geçilmesi düşünülüyor. University College London Hastanesi’nde 10 kişi üzerinde deneme yapılırken, ‘AZD7442’ adı verilen antikorun faz 3 denemelerine 2 Aralık’ta başlandığı bildirildi.