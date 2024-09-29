×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antika pazarında dikkat çeken eser: 104 yıllık... Manevi değeri çok büyük! 10 bin liraya satışta

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Antika#Madalya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 14:17

Kayseri'nin Talas ilçesindeki antika fuarında koleksiyoner Adnan Menderes Gün tarafından Kurtuluş Savaşı'nda verilen 104 yıllık İstiklal Madalyası 10 bin TL'den satışa çıkarıldı.

Haberin Devamı

Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki semt pazarında, 'Antika ve Koleksiyon Günleri' etkinleri kapsamında antika fuarı açıldı. Fuara, koleksiyoncular ve antika tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

Antika pazarında dikkat çeken eser: 104 yıllık... Manevi değeri çok büyük 10 bin liraya satışta

Eski ev eşyalarının yanı sıra farklı yörelere ait kilim ve tespihlerin yer aldığı fuarda, Kurtuluş Savaşı sonrası verilen 104 yıllık İstiklal Madalyası da Denizlili koleksiyoner Adnan Menderes Gün tarafından satışa çıkarıldı.

Antika pazarında dikkat çeken eser: 104 yıllık... Manevi değeri çok büyük 10 bin liraya satışta

Çocukluğundan beri koleksiyonerlik yaptığını anlatan Gün, "Güzel bir fuar var. 1920 tarihli kişiye özel verilen bir İstiklal Madalyası. Biz, çocukluğumuzdan beri antika ve koleksiyon işine merak saldık.

Haberin Devamı

Antika pazarında dikkat çeken eser: 104 yıllık... Manevi değeri çok büyük 10 bin liraya satışta

Para koleksiyonu ile başladım. Buralara kadar geldim. Bu işi gençlere öğretip, sevdirmek lazım. Benim koleksiyonumda yer alan İstiklal Madalyası sanki fabrikadan yeni çıkmış gibi tüm yazıları rahatlıkla okunacak şekilde pırıl pırıl duruyor.

Antika pazarında dikkat çeken eser: 104 yıllık... Manevi değeri çok büyük 10 bin liraya satışta

Bu madalyayı 8-10 bin TL arasında bir rakama satacağım. Alıcılarını bekliyorum" dedi. 

Antika pazarında dikkat çeken eser: 104 yıllık... Manevi değeri çok büyük 10 bin liraya satışta

Antika pazarında dikkat çeken eser: 104 yıllık... Manevi değeri çok büyük 10 bin liraya satışta

Antika pazarında dikkat çeken eser: 104 yıllık... Manevi değeri çok büyük 10 bin liraya satışta

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Antika#Madalya

BAKMADAN GEÇME!