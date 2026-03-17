Antik kentte şaşırtan mozaik: Kıskanan çatlasın

Geçmişi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığındaki kazı çalışmaları devam ediyor.

Ergürer, kentin en büyük konutlarından birinde sürdürülen kazı çalışmaları sırasında önemli bir bulguya ulaştıklarını söyledi. Yapının, merkez giriş bölümünde çok iyi korunmuş bir mozaiğin ortaya çıkarıldığını belirten Ergürer, “Mozaiğin 4 ile 6. yüzyıllar arasına tarihlendiğini düşünüyoruz” dedi.

Yaklaşık 15 metrekarelik mozaiği özel kılan unsurun üzerinde iki yazıt bulunması olduğunu kaydeden Ergürer, şöyle devam etti: “Mozaiğin orta bölümünde ‘güle güle kullan’ ya da ‘şansla kullan’ anlamına gelen bir ifade yer alıyor. Odanın giriş kapısı bölümünde ise yuvarlak bir bordür içerisinde ikinci bir yazıt bulunuyor. Yazıttaki ilk kelime ‘kıskançlık’ ya da ‘kıskanan’, ikinci kelime ise ‘çatlayan, patlayan’ anlamına geliyor. Günümüzde de kullandığımız ‘kıskanan çatlasın’ ifadesine karşılık gelen bir anlatım söz konusu. Yaklaşık 1500 yıl önce yapılmış bir yapının giriş bölümünde böyle bir ifadeyle karşılaşmak bizler için büyük bir sürpriz oldu.”